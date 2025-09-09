A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 settembre.
Restano confermate, come da programma, per consentire lavori di potenziamento delle barriere antirumore, le chiusure del suddetto svincolo nelle tre notti di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia lo svincolo di Legnano.