A8 MILANO-VARESE, A52 TANGENZIALE NORD E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 14 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 luglio, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho/A50 Tangenziale ovest.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho/A50 Tangenziale ovest.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Rho.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A51 Tangenziale est/Monza, il ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate (R52), verso la A52 Tangenziale nord/Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto a Baranzate, percorrere la A50 Tangenziale ovest, uscire a Fiera Milano est e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, seguendo le indicazioni per lo svincolo di Baranzate;

per chi è diretto sulla A8 Milano Varese (verso Milano o Varese): percorrere la A50 Tangenziale ovest, uscire a Fiera Milano est e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, seguendo le indicazioni per A8, direzione Milano o Varese.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in uscita per chi proviene dalla SP46.

In alternativa si consiglia di uscire a Fiera Milano sud est e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi uscire a Mazzo di Rho.