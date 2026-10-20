A8 MILANO-VARESE, A4 MILANO-BRESCIA, A52 TANGENZIALE NORD E R52 RACCORDO DI BARANZATE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla A4 Milano-Brescia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sull’R52 Raccordo di Baranzate, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Milano-Brescia e Lainate, verso Varese.

L’area di servizio “Villoresi est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo la deviazione sulla A4 verso Torino, immettersi sulla Complanare di Pero e seguire le indicazioni per Rho/A52/SS33 del Sempione, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, sulla SS33 del Sempione verso Rho, sulla SP101 e sulla SP300 in direzione Lainate ed entrare in A8 a Lainate, verso Varese.

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, chi proviene da Brescia, dovrà proseguire obbligatoriamente in A4 verso Torino, immettersi sulla Complanare di Pero e seguire le indicazioni per Rho/A52/SS33 del Sempione, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, sulla SS33 del Sempione verso Rho, sulla SP101 e sulla SP300 verso Lainate ed entrare in A8 a Lainate, verso Varese.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

verso Milano: immettersi in A4 dal nodo di Pero e uscire allo svincolo di Milano viale Certosa;

verso Varese: proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Lainate;

verso A9/Chiasso: proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria, fino a raggiungere Origgio, Uboldo o Saronno.

Sull’R52 Raccordo di Baranzate:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire verso Rho, percorrere la SS33 del Sempione verso Rho, la SP101 e la SP300 verso Lainate ed entrare in A8 a Lainate, verso Varese.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.