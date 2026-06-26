A7 SERRAVALLE-GENVOA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENVOA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 23:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno;
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.