A7 SERRAVALLE-GENOVA: TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, RIAPERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 4 novembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sono terminate con circa due settimane di anticipo rispetto al programma le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza sull’intero svincolo di Serravalle Scrivia, che dal primo settembre scorso avevano imposto la chiusura della rampa di entrata verso Milano in modalità continuativa. Lo svincolo è tornato regolarmente accessibile dalle 2:30 di questa mattina. L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione in linea con la vigente normativa, ha riguardato in particolare la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuovi dispositivi di ultima generazione, con esecuzione di micropali, demolizione e ricostruzione dei cordoli in calcestruzzo armato necessari all’installazione delle barriere, ripristino della pavimentazione.

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato condiviso con la Società Milano Serravalle Milano Tangenziali e con la Regione Piemonte e si svolge in più fasi al fine di limitare le interferenze con la viabilità. Iniziati il primo settembre scorso, i lavori avrebbero dovuto chiudersi entro l’avvio delle operazioni invernali, con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della stazione entro la festa dell’Immacolata, al fine di agevolare gli spostamenti in direzione Milano. Per ottimizzare al massimo le lavorazioni il cantiere ha visto l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, sette giorni su sette, consentendo la rimozione in netto anticipo.

Dopo la sospensione del cantiere, al termine della stagione invernale, sarà messo a punto un programma per la ripresa delle attività, per il completamento definitivo dei lavori.