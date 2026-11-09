A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA-RONCO SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scriva, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A7, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre e dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova.

Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova, inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Inoltre, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre e dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Genova.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.