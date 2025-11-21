A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre.
Di conseguenza, saranno regolarmente raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.
Inoltre, sarà regolarmente aperta l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.