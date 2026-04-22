A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTA USCITA STAZIONE DI BUSALLA. CONFERMATE CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE ENTRATA VERSO MILANO STAZIONI DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E BUSALLA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTA USCITA STAZIONE DI BUSALLA. CONFERMATE CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE ENTRATA VERSO MILANO STAZIONI DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E BUSALLA
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Busalla, per chi proviene da Milano, che era prevista dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 25 aprile.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure di seguito indicate, sulla stessa A7, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:
-dalle 22:00 alle 24:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia;
-dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.