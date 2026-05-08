A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DA MILANO DI VIGNOLA BORBERA ARQUATA SCRIVIA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, che era prevista dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 9 maggio.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A7, la chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 6:00 di sabato 9 maggio, per lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.