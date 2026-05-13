A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 13 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura della stazione di Serravalle Scrivia, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A7, la chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, dalle 22:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 maggio, per lavori di riqualifica cavalcavia.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.