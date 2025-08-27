A7 SERRAVALLE-GENOVA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 27 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto Vignole Borbera-Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 agosto.