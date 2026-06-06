A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE SERRAVALLE SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE PER UNA NOTTE STAZIONE SERRAVALLE SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.