A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE VIGNOLE BORBERA E TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-RONCO SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova, inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.