A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con orario 22:00-6:00;
-nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.