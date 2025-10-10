A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, al km 84+500 o di Isola del Cantone, al km 100+700.