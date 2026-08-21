A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 agosto, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.