A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.
Si ricorda la chiusura, sulla D26, del tratto Novi Ligure-allacciamento A26, in direzione della A26, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.