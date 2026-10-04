A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE
Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire a Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o a Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.