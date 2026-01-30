A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO ED ENTRATA STAZIONE VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.