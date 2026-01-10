A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO E USCITA STAZIONE VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia;
-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo. I
n alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone.