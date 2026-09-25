A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO E USCITA STAZIONE SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scriva, verso Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Serravalle Scrivia, chiusa in modalità continuativa in entrata verso Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nel suddetto orario di chiusura del tratto Vignole-Serravalle, sarà accessibile in entrata verso Milano, attraverso l’installazione di un senso unico alternato;

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre e dalle 22:00 di domenica 4 alle 6:00 di lunedì 5 ottobre, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.