A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA – SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Vignole Borbera al km 89+000, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.