A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO E USCITA STAZIONE RONCO SCRIVIA
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Milano/Serravalle, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Gabbia”.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.
Sarà inoltre chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;
per la chiusura dell’entrata verso Milano/Serravalle di Ronco Scrivia e Isola del Cantone: Vignole Borbera Arquata Scrivia;
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ronco Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Busalla.