A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E BUSALLA-RONCO SCRIVIA VERSO SERRAVALLE

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano.

Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili, l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova.

Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del viadotto “Scrivia”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova.

Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.