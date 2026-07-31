A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA ED ENTRATA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 3 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 4 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 4 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 5 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 6 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 7 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.