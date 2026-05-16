A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ED ENTRATA STAZIONE VIGNOLE BORBERA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ED ENTRATA STAZIONE VIGNOLE BORBERA
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle, percorrere la viabilità ordinaria: SSS35 bis dei Giovi, SS35, SP140 e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;
-dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Milano, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia;
-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di manutenzione viadotto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.