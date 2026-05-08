A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA, RONCO SCRIVIA-BUSALLA E VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 11 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 12 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica cavalcavia. Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano; inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Busalla.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 13 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 15 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Busalla.