A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatori alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la SS35 bis dei Giovi, la SS35 e la SP140 e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.