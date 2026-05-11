A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERRAVALLE SCRIVIA E VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERRAVALLE SCRIVIA E VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.