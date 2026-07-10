A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERRAVALLE SCRIVIA E ISOLA DEL CANTONE
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERRAVALLE SCRIVIA E ISOLA DEL CANTONE
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;
-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, in direzione A7/Milano;
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Isola del Cantone, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia o di Vignole Borbera Arquata Scrivia.