A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia, al km 84+500;

-dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, per consentire lavori di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, al km 84+500.