A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Isola del Cantone o di Serravalle Scrivia;
-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Serravalle/Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.