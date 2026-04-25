A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTO VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone;
-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia;
-dalle 22:00 di giovedì 30 aprile alle 6:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone;
-dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 maggio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.