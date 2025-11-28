A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone;
-nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Serravalle/Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.