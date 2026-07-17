A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia sulla stessa A7 o alla stazione di Novi Ligure sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.