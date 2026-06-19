A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiusa in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.