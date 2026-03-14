A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA VERSO GENOVA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTI SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA VERSO GENOVA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA VERSO GENOVA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E TRATTI SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA VERSO GENOVA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 17 E MERCOLEDI’ 18 MARZO, CON ORARIO 22:00-6:00
-sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Genova, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone (quest’ultima consigliata solo ai veicoli leggeri).
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: SP35 bis dei Giovi, SS35 dei Giovi, SP140 e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere laSS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.
DALLE 00:00 ALLE 4:00 DI SABATO 21 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.