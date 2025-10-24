A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, nelle cinque notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.