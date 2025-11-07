A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Genova, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre;
-nelle tre notti di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22:00-6:00.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone (quest’ultima consigliata solo ai veicoli leggeri).