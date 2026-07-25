A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio;
-dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.