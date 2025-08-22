A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera, percorrere la SS35 dei Giovi e successivamente la SP ex Strada Statale 35bis dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.