A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiuso il tratto Serravalle Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.