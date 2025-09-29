A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-RONCO SCRIVIA VERSO GENOVA

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Monreale”, nelle quattro notti di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova.

Di conseguenza, le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi, rientrare in A10 alla stazione di Ronco Scrivia.