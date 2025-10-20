A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO GENOVA
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scriva, verso Genova, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre;
-dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 15 ottobre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.