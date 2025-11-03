A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO GENOVA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.