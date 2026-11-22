A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre;

-nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 novembre, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.