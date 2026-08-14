A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 14 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”, sarà chiuso l tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 agosto;

-dalle 23:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 agosto.

Di conseguenza, nei suddetti orari, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia