A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Milano/Serravalle, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio;

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

Inoltre, sarà chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.