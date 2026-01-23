A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Milano/Serravalle, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio;

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 gennaio;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

Inoltre, sarà chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

per la chiusura dell’entrata verso Milano/Serravalle di Ronco Scrivia e Isola del Cantone: Vignole Borbera Arquata Scrivia.