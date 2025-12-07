A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Gabbia” .

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

Inoltre, sarà chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.